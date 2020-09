ROSETO DEGLI ABRUZZI – Blitz antidroga nel primo pomeriggio del 15 settembre, carabinieri in azione nel Teramano.

Dall’Arma teramana raccontano: “I militari a Roseto degli Abruzzi, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del luogo responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Si tratta di un 55enne. Da diversi giorni i militari lo avevano ‘attenzionato’, verificando che si aggirava in zone dove di solito si incontrano giovani assuntori di sostanze stupefacenti. Verso l’ora di pranzo i Carabinieri notandolo rientrare presso la sua abitazione, hanno deciso di eseguire una perquisizione”.

“Nel corso dell’operazione, su un balcone, sono state rinvenute 7 piante di marijuana, dell’altezza di un metro ciascuna, contenute all’interno di altrettanti vasi che sono state sottoposte a sequestro – proseguono dal Comando Provinciale di Teramo – Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di domani, 16 settembre”.

