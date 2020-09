GROTTAMMARE – Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pedaso.

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche da effettuare nella galleria del Gran Sasso, sull’autostrada A24 sarà disposta la chiusura della tratta San Gabriele/Colledara – Assergi (Traforo del Gran Sasso) dalle ore 22 di mercoledì 16 settembre alle 6 di giovedì 17, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso L’Aquila/A25/Roma.

Conseguentemente, per i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso L’Aquila/A25/Roma, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di San Gabriele/Colledara. Per il traffico proveniente da Teramo di lunga percorrenza si consiglia di usufruire delle autostrade A14 e A25, in alternativa è possibile percorrere la SS 80 per il Valico delle Capannelle dallo Svincolo di Basciano.

