SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro in Riviera nella mattinata del 15 settembre.

Incidente a San Benedetto, tra via Roma e San Martino, Polizia Municipale sul posto per i rilievi: dalle prime indiscrezioni un’anziana di 85 anni sarebbe stata colpita da un’auto in retromarcia. Accertamenti in corso da parte dei Vigili Urbani.

Sul luogo è intervenuto il personale sanitario del 118, in ambulanza, per i soccorsi nei confronti dell’anziana.

La donna è stata portata in ospedale poco dopo.

