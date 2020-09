In ogni caso, come avvenne nella fase del primo avvio, ci sarà un periodo di pre-esercizio, come prescrive la norma, per testare l’impianto, che durerà fino al 18 ottobre. Fino a quella data, il sistema registrerà le targhe dei mezzi in ingresso ma senza che ciò dia origine a sanzioni per chi entra senza autorizzazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 12 settembre è terminato il periodo di sospensione, legato all’emergenza epidemiologica, della Zona a Traffico Limitato nel Paese alto di San Benedetto che ha un’unica strada di accesso in Via S. Voltattorni e due vie di uscita (via Forte e Via del Consolato). Dal 13 settembre è tornato dunque il divieto di transito dalle 19 alle 7 del giorno successivo per tutti i veicoli a motore non autorizzati nell’area delimitata a sud ed a ovest da Via Fileni, a est da via Forte – Via dei Bastioni e a nord dal Parco “Saffi”.

In ogni caso, come avvenne nella fase del primo avvio, ci sarà un periodo di pre-esercizio, come prescrive la norma, per testare l’impianto, che durerà fino al 18 ottobre. Fino a quella data, il sistema registrerà le targhe dei mezzi in ingresso ma senza che ciò dia origine a sanzioni per chi entra senza autorizzazione. Le contravvenzioni, in questa fase, potranno essere elevate solo dal personale della Polizia Municipale con contestazione diretta al trasgressore.

