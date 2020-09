Visto che due ospedali per acuti, di primo livello, sono impossibili in un territorio con poco più di 200 mila abitanti. Lo dice la legge, lo dicono i medici. In tempi di elezioni regionali nessun politico ne chiede più uno solo nel proprio territorio in base alla Legge Balduzzi. Indovinate perché

OSPEDALE FANTASMA. Ho letto con attenzione il resoconto dell’incontro con i candidati alla Regione, organizzato dal Comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”.

Secondo me non è scaturito nulla di concreto se non il solito opportunismo senza un vero nesso o una soluzione concreta. “Sì al potenziamento degli ospedali di Ascoli e San Benedetto” non significa nulla.

Silenzio assoluto su come, quanto e quale. Per far sì che le due città capofila abbiamo più vicino possibile i reparti e i servizi più importanti, oltre a camere operatorie all’avanguardia. Cosa che gli stessi hanno urlato a squarciagola fino a tre mesi fa.

Guarda caso, nessuno ha più parlato di un ospedale di primo livello nei dintorni di San Benedetto o di Ascoli. Chiarissimo il motivo. Siamo alle soglie di elezioni regionali, non comunali, e i candidati presenti puntano a prendere voti sia vicino al mare che vicino ai monti. Chiarissimo.

Qualche mese fa il sindaco Piunti lo voleva a San Benedetto, il primo cittadino di Ascoli diceva che il “Mazzoni” era già un grande ospedale, quasi di primo livello, e non andava toccato. Vedasi tutti i nostri servizi sull’argomento: la battaglia elettorale ha zittito tutti in maniera clamorosa. L’aspetto elettorale prevale su tutto e tutti, anche a costo di rendersi ridicoli e contraddirsi.

Si può andare avanti così? Io dico di no. Vi prego di ragionare su quanto avete appena letto.

Aggiungo un particolare che può semplificare il tutto: il sindaco ascolano Fioravanti è stato nei giorni scorsi ricoverato presso la neurologia di San Benedetto. Oltre i miei auguri di pronta guarigione, una considerazione devo farla: per quale motivo un cittadino ascolano (in questo caso “il primo”) deve farsi curare a 30 km dalla sua città o, al contrario, un cittadino di San Benedetto per un’altra necessità, diciamo cardiologica, deve farsi curare a 30 km dalla propria abitazione?

Qualcuno me lo spieghi considerato che entrambe le località più importanti del Piceno e il loro circondario potrebbero fare la metà dei chilometri ove trovare tutti i reparti utili per la sua salute. Paradossalmente sono più avvantaggiati gli abitanti della vallata del Tronto.

Due ospedali di uguale livello sono infatti impossibili. Non è una mia opinione ma quella di tutti i medici (i contrari si contano sulle dita di una mano) della nostra provincia, della nostra regione, della nostra nazione. I motivi li ho spiegati più volte sulla scia di un autorevole ‘scienziato’ della sanità, di quella marchigiana in particolare, come Claudio Maria Maffei.

