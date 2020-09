SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande gioia in casa Samb Volley: la Prima Divisione femminile di Maurizio Medico è stata ripescata per partecipare al Campionato di Serie D.

Quello della Prima Divisione è un gruppo che da anni ottiene successi in giro per l’Italia. Per fare un paragone con la formula 1, è la “Alpha Tauri” della Samb Volley, la seconda squadra che alimenta risorse e talenti per la sua “Red Bull”, in questo caso la compagine di Serie C.

L’obiettivo di questa stagione, a prescindere dal risultato, sarà quello di giocare una gran pallavolo contro squadre di esperienza, formando le future campionesse del volley femminile rossoblù.

