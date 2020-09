GROTTAMMARE – Novità nella geografia del voto a Grottammare. A causa della sopravvenuta indisponibilità dei locali della scuola elementare “G. Speranza”, le storiche sezioni elettorali di via Garibaldi, numeri 1-2-3-4-5, sono state trasferite nella scuola dell’Infanzia di via Battisti. Restano invariate le sedi degli altri seggi.

Complessivamente, il comune di Grottammare è suddiviso in 15 seggi, organizzati all’interno di 4 sedi scolastiche. Dunque, oltre ai primi 5 già menzionati, verranno allestiti i seggi 6 e 7 nel plesso Ischia (piazza Giovanni XXIII), i seggi 8-9-10 nel plesso Ascolani (via Dante Alighieri), i seggi dall’11 al 15 nel plesso di via Toscanini.

Tutte le sedi sono prive di barriere architettoniche o comunque dispongono di accessi facilitati per le persone con disabilità.

Inoltre, in esecuzione delle prescrizioni sanitarie contro la diffusione del coronavirus, la scelta per l’allestimento dei seggi è ricaduta sulle aule di maggiori dimensioni: gli elettori, infatti, troveranno i seggi 6 e 7 al piano terra dell’edificio, anziché al primo piano come in passato.

Per l’esercizio del voto, i seggi saranno aperti domenica 20, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21, dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno con lo spoglio dei voti espressi per il referendum costituzionale, prima di passare a quelli per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

