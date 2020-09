Divieti di sosta non rispettati nonostante la segnaletica posizionata da diversi giorni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata “calda” in Riviera, quella del 14 settembre.

Appuntamento sportivo di prestigio a San Benedetto con la tappa finale della Tirreno Adriatico, storica competizione ciclistica

Primi corridori in gara a breve ma nel frattempo sono arrivati i primi risultati, non sportivi, riguardanti il rispetto dei divieti di sosta e della segnaletica posizionata nei giorni scorsi in vari punti del lungomare sambenedettese e al centro.

Quaranta auto sono state rimosse dalla Polizia Municipale, con l’ausilio del carro attrezzi, per il mancato rispetto delle disposizioni attuate per la gara ciclistica.

