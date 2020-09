SANT’OMERO – Stamattina, 13 settembre, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto ha effettuato un intervento in località Case Alte di Sant’Omero, per il recupero di due cuccioli. Si tratta di due cagnolini di circa tre mesi che si trovavano lungo una ripida scarpata con arbusti e sterpaglie, a ridosso della recinzione di una villetta.

La proprietaria della villetta ha avvertito i guaiti dei cuccioli e si è subito rivolta alla sala operativa del 115 per chiedere aiuto. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un mezzo operativo e un fuoristrada, si sono arrampicati lungo la ripida scarpata del fosso, fino a raggiungere e recuperare i due cuccioli, successivamente dati in consegna alla proprietaria della villetta che si è incaricata di contattare un’ente di protezione animale a cui affidarli per una futura ad adozione.

Considerato che durante tutta la durata dell’intervento nei paraggi non è stata notata la presenza della madre dei cuccioli, non si esclude che gli stessi siano stati abbandonati.

