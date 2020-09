SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Fatalità il 13 settembre nel Teramano.

Incidente stradale a Sant’Egidio alla Vibrata, muore 85enne

Secondo le prime indiscrezioni Silvana Agostini è stata investita da un’auto in via Kennedy condotta da una donna, ora in stato di shock.

Vani, purtroppo i soccorsi del 118. Rilievi affidati alla Polizia Stradale.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.