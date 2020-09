Appuntamento questo pomeriggio, domenica 13 settembre, alle 19 in Piazza Matteotti in centro a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato del Comitato promotore del progetto “Ballarin-la Porta della Città, un Parco inclusivo sul Mare” presieduto da Fabrizio Marcozzi che invita la cittadinanza nel pomeriggio del 13 settembre in Piazza Matteotti dalle 19 a un incontro in cui verrà svelato il progetto.

“Il Comitato di Volontariato Cittadino propositore del Progetto “Ballarin-la Porta della Città, un Parco inclusivo sul Mare” invita la cittadinanza alla presentazione della sua ipotesi progettuale. Vi aspettiamo In data 13 Settembre a San Benedetto del Tronto presso Piazza Matteotti sull’isola pedonale dalle ore 19. A sostegno delle nostre ideee sono state invitate alcune associazioni e uomini politici che già hanno preso una posizione a favore della nostra ipotesi progettuale.

Lo scopo principale sarà quello di promuovere la sottoscrizione per aderire come Socio Sostenitore al Comitato propositore del progetto e dimostrare che una parte consistente della nostra

comunità è favorevole alla nostra ipotesi progettuale per poi incoraggiare l’attuale o la prossima amministrazione comunale a prendere in seria considerazione una proposta di riqualificazione e rigenerazione urbana della zona Ballarin che nasce dal basso “dai cittadini per i cittadini”

Per aderire e diventare socio sostenitore del comitato propositore del porgetto sarà possibile sottoscrivere il modulo di adesione cartaceo che troverete in diversi punti di raccolta pubblicati nel nostro Sito Web o On Line attraverso la piattaforma Change.Org previa lettura dell’Atto Costitutivo e visione degli elaborati grafici che troverete pubblicati nel nostro Sito Web : “www.comitatoproballarin.it”. Possono aderire singole persone fisiche e giuridiche (ad es.associazioni, comitati….) residenti e non residenti a San Benedetto del Tronto. Sono esclusi solo i Partiti Politici.

Fabrizio Marcozzi Presidente del Comitato”

