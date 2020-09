SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, sull’inizio delle scuole previsto il 14 settembre.

La ripartenza dell’anno scolastico non soltanto segna il riavvio, pur tra mille difficoltà ed incertezze, di un servizio cruciale per il funzionamento del sistema sociale, ma è il simbolo dell’Italia che reagisce allo sconquasso provocato dalla pandemia e riorganizza le fila in vista di una fase nuova che, è la speranza di tutti, segni veramente il rilancio del Paese.

Sono convinto che in tutto il personale che lavora nella scuola vi sia questa consapevolezza: dirigenti, docenti e personale non docente sanno che l’Italia intera guarda con trepidazione al loro lavoro e per questo, nelle settimane trascorse, si sono dedicati con cura alla preparazione dell’appuntamento, anche andando oltre i loro compiti per affrontare le mille problematiche che si sono presentate.

Altre certamente si manifesteranno, ma la scuola può contare su persone valide, che hanno a cuore la loro missione. Le istituzioni dovranno continuare a sostenerle con interventi rapidi e mirati, l’Amministrazione che rappresento farà senz’altro la sua parte. Auguri anche ai bambini e ai ragazzi: dopo i mesi di didattica a distanza, anche questa ripresa delle lezioni in aula non sarà un’esperienza facile.

Distanziamento, mascherine e altri accorgimenti per prevenire il contagio mal si conciliano con la naturale esuberanza dei primi anni di vita, ma anche agli alunni e agli studenti è richiesto un contributo per superare questa difficilissima pagina della storia umana.

A chi nella scuola lavora e studia arrivi, da parte mia e dell’intera comunità cittadina, un caloroso ed affettuoso “in bocca al lupo”!

