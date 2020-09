MARTINSICURO – Il pattinaggio corsa torna in riviera grazie alla gara interregionale Marche-Abruzzo, in programma per sabato 12 settembre dalle 15 alle 20 al Tempo Libero di Martinsicuro. La società organizzatrice, la Rolling Pattinatori “D. Bosica”, ha preso tutte le precauzioni per lo svolgimento della competizione in sicurezza, dalla limitazione del pubblico all’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza.

La gara è la seconda dopo la quarantena: il primo è stato il trofeo interregionale Marche-Abruzzo andato in scena a Senigallia qualche settimana fa. Il 26 e il 27 settembre Riccione ospiterà il Campionato italiano dei 100 metri in corsia per le categorie Assoluti, Junior e Senior, il Campionato italiano di maratona per le categorie Junior, Senior e Master e il Campionato italiano di mezza maratona per la categoria Allievi. Dal 9 all’11 ottobre, invece, a Terni ci saranno i Campionati italiani su strada per le categorie Ragazzi, Allievi, Junior e Senior e il Trofeo Skate Italia su strada per la categoria Ragazzi 12.

Il programma della gara interregionale di sabato 12 settembre:

Ritrovo alle 14.30, inizio gare alle 15 1 Giovanissimi F 2 giri Destrezza 2 2 Giovanissimi M 2 giri Destrezza 2 3 Esordienti F 2 giri Destrezza 2 4 Esordienti M 2 giri Destrezza 2 5 Giovanissimi F 5 giri In linea 6 Giovanissimi M 5 giri In linea 7 Esordienti F 8 giri In linea 8 Esordienti M 8 giri In linea Premiazione Giovanissimi ed Esordienti alle 16.15 10 Ragazzi 12 F 200 m Sprint Quarti 4 batterie 11 Ragazzi M 300 m Sprint Quarti 3 batterie 12 Ragazzi F 300 m Sprint Quarti 4 batterie 13 Allievi F 500 m Sprint Quarti 3 batterie 14 Allievi M 500 m Sprint Quarti 3 batterie 15 Ragazzi 12 F 200 m Sprint Semifinale 2 batterie 16 Ragazzi 12 M 200 m Sprint Semifinale 2 batterie 17 Ragazzi F 300 m Sprint SEMifinale 2 batterie 18 Ragazzi M 300 m Sprint Semifinale 2 batterie 19 Allievi F 500 m Sprint Semifinale 2 batterie 20 Allievi M 500 m Sprint Semifinale 2 batterie 21 Juniores F 500 m Sprint Semifinale 2 batterie 22 Juniores M 500 m Sprint Semifinale 2 batterie 23 Seniores M 500 m Sprint Semifinale 2 batterie 24 Ragazzi 12 F 200 m Sprint Finale 25 Ragazzi 12 M 200 m Sprint Finale 26 Ragazzi F 300 m Sprint Finale 27 Ragazzi M 300 m Sprint Finale 28 Allievi F 500 m Sprint Finale 29 Allievi M 500 m Sprint Finale 30 Juniores F 500 m Sprint Finale 31 Juniores M 500 m Sprint Finale 32 Seniores F 500 m Sprint Finale 33 Seniores M 500 m Sprint Finale 34 Ragazzi 12 F 3000 m Eliminazione FINAle 35 Ragazzi 12 M 3000 m punti Finale 36 Ragazzi F 5000 m Eliminazione Finale 37 Ragazzi M 5000 m punti Finale 38 Allievi F 10000 m punti Finale 39 ALLIEVI M 10000 m punti Finale 40 Junior/Senior F 10000 m punti Finale 41 Junior/Senior M 10000 m punti Finale A seguire la premiazione delle categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior.

