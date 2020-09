SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 12 settembre alle ore 18, il terzo appuntamento con la lettura della lettera Enciclica di papa Francesco. L’iniziativa “La Laudato sì in città”, promossa dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica con tutta l’Azione Cattolica diocesana di San Benedetto del Tronto, ha toccato nelle tre tappe alcuni dei luoghi della città di San Benedetto interessati a progetti di varianti urbanistiche e sabato farà tappa presso la zona a nord dell’ex stadio Ballarin. Anche questo luogo della città per la sua storia e la sua posizione è al centro di vari progetti urbanistici.

Questo appuntamento si colloca nel Tempo del Creato, un’iniziativa mondiale sulla salvaguardia della nostra casa comune che si sta svolgendo in questo mese di settembre, nell’anno dedicato alla Laudato si da Papa Francesco. L’Azione cattolica è partner di questa iniziativa che invita a riflettere sui nostri stili di vita, a intraprendere azioni profetiche per orientare il pianeta verso la vita e alla preghiera.

Con la lettura dei passi della Laudato sì in città si ricorderà ancora una volta l’attenzione alla cura del pianeta e la necessità di scelte attente al bene comune della città e dei cittadini, nella logica dell’ecologia integrale, cioè dell’ambiente e delle persone, e non di interessi di parte o profitto. Le diverse voci che leggeranno sono il segno che ci può essere un cambiamento “ecologico” comunitario solo con una responsabilità gli uni verso gli altri e verso il mondo. Le parole della Laudato sì indicano come a livello politico, economico, culturale e sociale occorre impegnarsi in gesti di cura, pensare sia grandi strategie contro il degrado ambientale sia difendendo l’ambiente naturale e urbano. Preoccuparsi di proteggere, risanare, migliorare o abbellire qualcosa che è di tutti come un luogo, aiuta a ricostruire tessuto sociale e a coltivare una storia che si trasmette. Parole che sono un monito e tracciano linee di orientamento e azione anche per la nostra città.

Nel rispetto delle norme Covid-19, con attenzione e cura reciproca, il Mlac e l’Ac invitano alla partecipazione. L’evento sarà trasmesso anche in diretta facebook alle pagine social di Mlac San Benedetto del Tronto. Per informazioni il sito https://www.azionecattolicasbt.com/

