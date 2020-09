OSTIA – Giunta a conclusione, al Tognazzi Marine Village sul litorale romano, l’edizione 2020 del Campionato italiano giovanile di vela, che ha assegnato il titolo italiano Under 17 e la Coppa del Presidente FIV nella classe O’Pen Skiff. La novità di questo 2020 è stata la vela uniformata in 4.5 Mq. sia per gli Under 13 sia per gli Under 17

Sono stati ben 105 gli atleti iscritti, con la vela marchigiana rappresentata dalla LNI San Benedetto del Tronto guidata dal coach Romolo Emiliani, diventato oramai, grazie agli splendidi risultati conquistati in questi anni, il miglior team in terra nostrana nella suddetta categoria.

Negli Under 13 si è messo in evidenza il giovane Federico Emiliani della LNI San Benedetto del Tronto, conquistando la sesta posizione nelle dieci prove canoniche, mentre il suo compagno di squadra Paolo Nepi è arrivato nono.

Invece per quanto riguarda gli Under 17, una flotta formata da 49 concorrenti, giornata al di sotto dei suoi standard per la stella Rebecca Orsetti, nona e quarta tra le donne. 22^ Sofia Cerri e quinta femminile, 39° Pietro Casoli, portacolori del C.N. Numana “S. Massaccesi” AS.

Prossimo appuntamento della classe Skiff a aottobre a Rimini per l’ultima regate nazionale valida per il ranking 2020.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.