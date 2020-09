A fuoco un ettaro e mezzo di vegetazione, eseguita bonifica e messa in sicurezza

MASSIGNANO – Giornata di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco al confine tra Piceno e Fermano.

Poco prima delle 12 tre automezzi dei pompieri sambenedettesi si sono recati nelle campagne di Massignano per incendio di sterpaglie e bosco.

In ausilio, successivamente, è giunto un automezzo anche dal Comando Provinciale di Ascoli.

Il rogo è stato spento dopo diverse ore, successivamente è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza.

Un ettaro e mezzo di vegetazione ha preso fuoco, Forze dell’Ordine sul posto per accertamenti. Purtroppo non è esclusa la pista del dolo, dati i precedenti incendi avvenuti in zona.

