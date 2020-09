“Come non ricordare le bellissime esperienze vissute insieme, in modo particolare l’impegno e la collaborazione per l’iniziativa ‘A pesca di plastica’ che ha fatto innamorare anche Papa Francesco” scrivono i pescatori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione, della marineria sambenedettese diretta all’ex Comandante della Capitaneria di Porto sambenedettese Mauro Colarossi che in questi giorni cederà il comando al Capitano di Fregata Marco Mancini.

Ecco la missiva.

Comandante carissimo

Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Le scriviamo queste poche righe per esprimere tutta la gratitudine e la riconoscenza dell’intera marineria sambenedettese che mai avrebbe voluto arrivasse questo momento.

Il suo lavoro è stato sempre puntuale, competente e attento ad ogni problematica del porto, lei è andato oltre i suoi doveri istituzionali e con amore ha cercato di destare e incoraggiare i pescatori per valorizzare il loro lavoro. Che lei fosse dalla loro parte è stato sempre chiaro, anche quando, giustamente, ha assunto posizioni chiare e severe. Anche nei momenti di tensione tra i pescatori, la sua parola autorevole ha contribuito a placare gli animi per una soluzione tempestiva dei problemi.

Come non ricordare le bellissime esperienze vissute insieme, in modo particolare l’impegno e la collaborazione per l’iniziativa “A pesca di plastica” che ha fatto innamorare anche Papa Francesco fino a riceverci in udienza privata e a citarci più volte davanti al mondo.

Ciao Mauro, se da una parte siamo dispiaciuti di perderti, dall’altra siamo felice che altri beneficeranno della tua competenza e dedizione al lavoro.

