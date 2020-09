Qui le notizie di ieri, 10 settembre

ORE 16.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso: “Si tratta di una signora di 92 anni di Sant’Elpidio a Mare, ricoverata all’ospedale di Fermo e affetta da patologie pregresse”.

“Circa dieci giorni fa era stata riscontrata la sua positività al Covid-19 attraverso lo screening nel percorso sanitario. Questo decesso è già stato inserito nella scheda gialla comunicata in precedenza nella giornata odierna” affermano dal Gores.

Il totale delle vittime nelle Marche, da inizio emergenza, sale a 989.

ORE 16 Covid, Abruzzo: 11 casi nelle ultime 24 ore, due nel Teramano. Zero decessi

ORE 15 Covid e scuole nel Piceno, incontro in Prefettura: “No a carenze nelle sedi, presto nuovi docenti”

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

13 ricoverati in totale, 2 in Terapia Intensiva.

ORE 11 San Benedetto, anche chi è in isolamento Covid può votare per Regionali e Referendum

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1641 tamponi: 824 nel percorso nuove diagnosi e 817 nel percorso guariti.

Secondo il Gores Marche, “I positivi sono 40 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 15 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Macerata”.

L’Area Vasta 5, per la provincia di Ascoli, ne ha segnalati invece 28 di casi (clicca qui).: 12 a Lisciano, frazione di Ascoli, 9 ad Offida e 5 a Porto d’Ascoli. I restanti due sempre nel Piceno. “Trattasi per la stragrande maggioranza di contatti stretti di positivi già accertati nei giorni scorsi. Il monitoraggio, ovviamente, prosegue” affermano dall’Area Vasta 5.

Il Gores, nel bollettino odierno, prosegue: “Questi casi comprendono 14 rientri dall’estero (Cina, Ucraina, Albania, Macedonia, Moldavia), 7 soggetti sintomatici, 8 contatti in ambito domestico, 1 caso rilevato dallo screening in ambiente lavorativo, 3 contatti stretti di casi positivi, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario, un caso rilevato dallo screening percorso sierologico e 5 casi in fase di verifica”.

