CUPRA MARITTIMA – Una settimana interamente dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 al Cinema Margherita di Cupra.

La programmazione prevede infatti Notturno di Gianfranco Rosi – Resoconto per immagini di tre anni di ricerca trascorsi lungo le zone di confine tra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan; e Assandira di Salvatore Mereu – Passione, dolore ed energia di un uomo vissuto secondo i canoni di una tradizione atavica che gli è sempre stata ostile ma della quale conserva il rispetto.

Ecco gli orari degli spettacoli:

Notturno di Gianfranco Rosi

giovedì 10/09 ore 21,30

venerdì 11/09 ore 19

sabato 12/09 ore 21,30

domenica 13/09 ore 17,40-19,40

lunedì 14/09 ore 21,15

Assandira di Salvatore Mereu

venerdì 11/09 ore 21,30

sabato 12/09 ore 19

domenica 13/09 ore 21,30

Prossimamente: Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, La candidata ideale di Haifaa Al-Mansour, La vita nascosta – Hidden life di Terence Malik dal 25 settembre.

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza

Si potrà acquistare il biglietto alle casse oppure on-line senza costi aggiuntivi dal nostro sito www.cinemamargherita.com fino ad 1H prima dello spettacolo. Per emergenza covid19 i posti in sala a disposizione sono solo 50.

Anche per la stagione 2020-2021 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa € 5, permette di avere 5 ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.

Ingressi: euro 6,50 interi, euro ridotti

Ingresso universitari: euro 4

Ingresso Cinema d’Essai: euro 5

Info: tel 0735.778983

www.cinemamargherita.com

Manda un ‘ok’ al 391.7156986 e ricevi tutte le info sullo smartphone

