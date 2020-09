FERMO – Anche dopo la partenza di gran parte dei turisti che hanno affollato il quartiere di Lido Tre Archi con la costante presenza delle forze dell’ordine, nella giornata di ieri, 9 settembre, sono proseguiti i controlli di sicurezza e legalità disposti dal Questore di Fermo.

Gli agenti della Polizia di Stato con il supporto degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno nuovamente effettuato numerosi posti di controllo sia sulle strade di accesso al quartiere che sulle vie interne della località costiera.

“Malgrado le limitate presenze, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di numerose persone in transito e negli esercizi pubblici – raccontano dalla Questura – Ad uno dei posti di controllo è stata fermata una autovettura con a bordo quattro giovani donne; l’identificazione delle occupanti ha rilevato che due delle trasportate, provenienti da Paesi del Sud America, non avevano al seguito il permesso di soggiorno. Dopo averle accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura gli operatori accertavano che le stesse risultavano clandestine sul territorio nazionale e pertanto venivano denunciate all’Autorità Giudiziaria per l’ingresso illegale in Italia”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.