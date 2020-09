L’attuale Ministro degli Affari Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle sarà in centro per la campagna referendaria e per quella elettorale regionale grillina assieme ai candidati a Palazzo Raffaello

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Luigi Di Maio, attuale Ministro degli Esteri del Governo Conte nonché capo politico del Movimento 5 Stelle, sarà a San Benedetto nel pomeriggio di venerdì 11 settembre alle 17, in centro in viale Buozzi presso il locale Niwa, dove parteciperà a un evento per la campagna referendaria del 20 e 21 settembre ma anche elettorale per la campagna Regioanle dei pentastellati.

Oltre a Di Maio, infatti, sarà presente il candidato grillino alla presidenza della Regione Marche Gianni Mercorelli, il senatore Giorgio Fede, la vice presidente del Senato Paola Taverna oltre ai candidati consiglieri in Regione alle prossime elezioni Peppe Giorgini, Laura Ciabattoni, Elena Russo e Rosario Ermanno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.