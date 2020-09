Conferma in Riviera per il giocatore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base biennale le prestazioni sportive del centrocampista Federico Angiulli: “Sono contententissimo. – dice Federico al portale rossoblu – Non basterebbero tutte le parole per descrivere la felicità che provo nel poter continuare quest’avventura con la Samb. Rimanere era la mia unica opzione e non ho preso in considerazione nessun’altra chiamata, nessun’altra squadra. Volevo solo tornare alla Samb ed essere un giocatore della Samb a titolo definitivo e adesso dopo aver firmato questo contratto biennale spero di togliermi insieme alla squadra e alla città tante altre soddisfazioni nei prossimi due anni sperando che poi non siano solo due, ma molti di più”.

