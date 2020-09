SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in area management alla Samb: Matteo Bianchini da oggi ricoprirà il ruolo di Club Manager e sarà il trait d’union tra l’area organizzativa e l’area sportiva per una migliore comunicazione tra le varie aree aziendali. Il ruolo di Team Manager, invece, sarà affidato a Nazario Pignotti che dopo quattro anni al Siena, otto a La Spezia e uno al Genoa nel medesimo ruolo, approda in casa rossoblù. “Una scelta di cuore – ha detto Pignotti -. Dopo un incontro con il presidente ho capito che c’era un progetto ambizioso e di lunga durata e ho deciso di tornare dove tutto ebbe inizio come calciatore”.

