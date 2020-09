di Elvira Apone

MARTNSICURO – Grande successo per la serata conclusiva del festival “Improvvise Azioni”, organizzato dalla scuola di musica LAM e dall’amministrazione comunale di Martinsicuro con il patrocinio della Fondazione Tercas.

La serata conclusiva del festival “Improvvise Azioni”, svoltasi domenica 6 settembre presso la torre Carlo V di Martinsicuro, ha visto la partecipazione di un pubblico folto e attento. Durante la serata si è esibito il quintetto del chitarrista Giuseppe Cistola, composto da Marco Postacchini, Simone Maggio, Lorenzo Scipioni e Michele Sperandio, che ha interpretato brani tratti da “Por la calle argentina” e alcuni pezzi inediti realizzati con la voce di Marta Giulioni.

In questa occasione è stato assegnato il Premio Martin De Segura, alla sua sesta edizione, conferito ogni anno a una personalità del territorio che si è distinta per meriti artistici o culturali. Quest’anno il riconoscimento è andato all’editrice e poetessa Valeria Di Felice, che ha fondato nel 2010 la casa editrice Di Felice Edizioni, un punto di riferimento importante sia per i poeti italiani sia per quelli stranieri, in particolare del mondo arabo.

La serata è stata anche impreziosita dall’installazione “Ospiti” di Marta Viola, un progetto realizzato durante la residenza artistica DUNE a Marina di Grosseto dall’11 al 15 settembre 2019. Un appuntamento significativo nel territorio che ha riscosso successo e interesse.

