Davide Morganti in 23’03” e Chiara Spinozzi in 26’35” hanno vinto l’edizione 2020 del “Miglio Marino – V Memorial Nazzareno Bamonti”, gara di nuoto in mare sulla distanza di 1852 metri lineari, vale a dire l’equivalente di un miglio marino. La Spinozzi, per un problema burocratico legato all’età, non è risultata vincente nella classifica assoluta femminile, ma solo in quella di categoria, e dunque la gara ha visto prevalere Siria Medoro, giunta al traguardo in 27’24”. La competizione, organizzata dal Porto Polisportiva 85, ha preso il via dalla concessione 66 per arrivare nelle acque antistanti la 109, di fronte allo chalet Nettuno di Porto d’Ascoli. Oltre settanta i partecipanti giunti al traguardo, con grande soddisfazione del capo dell’organizzazione, Roberto Silvestri. «Giro i complimenti ricevuti dagli atleti alla signora Enrica Ciabattoni, la titolare del Chalet Nettuno e ai suoi collaboratori per come hanno trattato gli atleti. Un ringraziamento particolare al nuovo Vice Sindaco della nostra città Pierluigi Tassotti per la sua disponibilità, ma anche a Filippo Del Zompo, alla Lega Navale Italiana, ad Andrea Pesci, Nino Capriotti, Emidio Re, Mery Marconi e a Gianluca Alesiani. Un grazie di cuore, infine, ai nostri sponsor istituzionali quali Romacar Group, Ortrofrutta Orsini & Damiani e Andre Media Group, agli hotel Poseidon e Nettuno e alla Capitaneria di Porto di San Benedetto». Hanno preso parte alla competizione, oltre agli atleti vincitori, Marco Pagliarini, Emanuele Costanza, Marco De Baptistis, Alessio Lauteri, Jerry Costanza, Alessio Cicchi, Stefano Traini, Federico Gregorio, Matteo Mastroiacono, Vincenzo Achille, Maurizio Lanzi, Elena Collini, Marco Zagaglia, Marco Piergallini, Davide Marzocchi, Stefano Rubini, Giorgia De Padova, Michael Guidarelli, Riccardo Maria Lang, Fabio Eleuteri, Angela Scapecci, Emidio Morganti, Lorenzo Ripani, Pacifico Straccia, Graziano Piccioni, Enea Molinelli, Stefano Loreti, Alessia Vaculencic, Valeria Martellucci, Ilaria Tedeschi, Antonio Caponi, Maurizio De Angelis, Andrea Brasili, Andrea Vivese, Gregorio Veneranda, Matteo Molinelli, Gianluigi Brasili, Maria Vittoria Vecchietti, Fabio Filipponi, Davide Bonaccorso, Stefano Di Paolo, Gianluigi Marinangeli, Maria Palma Marconi, Simone Cannelli, Pierguido Venturini, Vittorio Rosato, Federica Manes, Andrea Badiali, Massimo Limpido, Jonny Di Cinto, Giuseppe Fanesi, Mauro Lanzi, Alessia Scarpetta, Flavio Albertani, Stefano Baiocchi, Paolo Merli, Alessandra Palermi, Pierluca Zampardi, Alberto Maria Marini, Andrea Martellucci, Fabio D’Angelo, Mauro Manfrini, Matteo Piemontese, Claudio De Padova, Antonella Paolini, Davide Tamburrini, Lorenzo Palmieri, Marco Ilari, Alessandro Alu, Gianluca Iotti e Nicolò Candidori.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.