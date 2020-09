Ex Ravenna e Fano il 22 enne ha firmato un biennale: “Sono pronto a dare tutto. Sono venuto al Riviera delle Palme a febbraio e ho visto un tifo eccezionale con un grande entusiasmo e non vedo l’ora di giocare per questa maglia”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La SS Sambenedettese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Eklu Shaka Mawuli su base biennale con opzione per il terzo anno.

“Sono molto contento di poter vestire questa maglia – ha detto il centrocampista ghanese classe 98 – È splendido arrivare in una piazza cosi importante: ringrazio il presidente, il direttore e l’allenatore perché mi hanno voluto in questa esperienza e ringrazio anche il mio procuratore che mi consiglia e che è sempre al mio fianco. Ho tanta voglia di mettermi a disposizione sia per raggiungere gli obiettivi personali di crescita, sia per quelli di squadra. Sono pronto a dare tutto. Sono venuto al Riviera delle Palme il 16 febbraio ho visto un tifo eccezionale con un grande entusiasmo e non vedo l’ora di giocare per questa maglia”.

“Abbiamo puntato su di lui perché è un profilo molto interessante: stiamo investendo su giovani di qualità che cresceranno grazie ai calciatori d’esperienza” ha detto il presidente Serafino.

