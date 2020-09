PORTO SANT’ELPIDIO – Prosegue la presentazione della rosa della De Mitri – Energia 4.0 Volley Angels Project, squadra che quest’anno, per la terza stagione consecutiva, militerà nel campionato di serie B2 femminile, disputando le proprie partite casalinghe alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio.

Il ruolo che viene preso in esame in queste righe è quello del centrale che, come per gli altri reparti, presenta un ampio numero di giocatrici provenienti dal famoso gruppone che disputerà sia partite di serie B2 che quelle di serie C. La formazione allenata da Daniele Capriotti, Attilio Ruggieri e Lorenzo Ciancio potrà avvalersi della conferma della coppia di centrali giudicata da molti addetti ai lavori la più forte del raggruppamento della B2 nel quale le rossoblù hanno militato la scorsa stagione, formata da Claudia Di Marino e Giulia Tiberi.

Un mix di esperienza e potenza che si avvarrà anche della conferma della giovane Martina Caruso (classe 2002). L’atleta molisana sarà uno dei punti di forza della formazione Under 19 e andrà alla ricerca di spazi sempre maggiori nella prima squadra. Il medesimo discorso va fatto per l’altro giovane talento (2003) Carlotta Gennari, che dopo aver smaltito i postumi dell’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione scorsa, è pronta per essere protagonista nell’Under 19 e per dare il suo apporto in B2 quando verrà chiamata in causa dallo staff tecnico. Per lei e per la Caruso questo è l’ultimo anno utile per militare nei campionati giovanili e da loro ci si attende un rendimento ancora maggiore.

A chiudere il nutrito gruppo delle centrali c’è un’altra giovanissima (2003), Elisa Valentini. Originaria della zona interna del Fermano, è un’atleta di grandi prospettive e su di lei dimorano molte delle speranze della società rossoblù.

