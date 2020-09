Dopo una passione nata 30 anni fa e l’unione tempo dopo di due personalità diverse come quella della Presidente Spurio Maria Elisa e la vice Michela Pignotti nasce l’Accademia Danza con M.E.che tende a portate il massimo in ogni individuo che si tratti di una passione che resti amatoriale o che sfoci poi nel professionale.

“Noi insegnanti in primis abbiamo una formazione professionale vissuta nei migliori e diversi centri internazionali, grazie a questo abbiamo avuto la brillante idea di creare il Karmamovin’ ragazzi in continua evoluzione pronte a sfidare palchi di concorsi internazionale riportando a casa borse di studio e risultati importanti.

Nell’Accademia con la maestra Maria Consorti svilupperemo la danza classica che come ben sappiamo resta radice di ogni tipo di altra disciplina, con la maestra Elisa danza Contemporanea e la maestra Michela danza Hip-Hop.

Quest’anno ci limiteremo a sviluppare solo queste 3 discipline per le limitazioni imposte dall’attuale situazione sanitaria, oltre ai corsi di Funzionale e Ginnastica Posturale, e per essere certe di poter garantire il massimo della sicurezza abbiamo deciso , nonostante il molto spazio disponibile nella nostra Accademia, di rendere le lezioni a numero chiuso ed esclusivo; questo per poter permettere a tutti i nostri allievi di poter svolgere le loro lezioni nella maniera più sicura e comoda possibile”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.