SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Museo del Mare presenta gli ultimi due eventi estivi a San Benedetto, le attività per bambini riprenderanno a ottobre mentre per fine settembre è in prevista una festa dedicata a tutti, restate sintonizzati.

Giovedì 10 settembre ore 17,30 (per i più piccoli) SCOGLI D’ARTE Il Museo del Mare in occasione del “Festival dell’Arte sul Mare 2020” ha il piacere di accompagnare i più piccoli in una passeggiata immersi nell’arte del Molo Sud. Dopo aver ammirato la performance artistica e aver intervistato gli scultori all’opera, i bambini in sede di laboratorio, avranno l’occasione di confrontarsi con la materia plastica realizzando una personale opera d’arte dedicata al mare. costo attività: euro 6. luogo di ritrovo: MAM, Museo d’Arte sul Mare, la passeggiata è aperta anche ai genitori. Domenica 13 settembre ore 18 (per tutti) LAVORI IN CORSO Michele Massoni, uno degli archeologi protagonisti degli scavi al Paese Alto, ci accompagnerà alla scoperta delle collezioni più antiche conservate nel nostro polo museale. Il tour, tra Villa Marittima e Antiquarium Truentinum, sarà l’occasione per conoscere un patrimonio di recente scoperta e ascoltare l’esperto riguardo i futuri lavori di scavo. costo euro 8. luogo di ritrovo: Villa Marittima, Piazza Sacconi, Paese Alto PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 353 4109069

