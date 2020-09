Tris d’acquisti tutti difensori under. Nella prima amichevole giocata battuta (2-3) a domicilio Santegidiese. In Campionato l’esordio sarà sul campo dell’Atletico Azzurra.

Calendario Eccellenza Marche 2020-21

GROTTAMMARE- Dopo il lungo stop forzato, il Grottammare calcio ha vinto per 2-3 1a amichevole stagionale, giocata sul campo della Santegidiese. La Società rivierasca ha poi ufficializzato un tris di acquisti, tutti difensori under e provenienti dalla Fermana: i classe 2001 Daniele Fuglini e Federico Malavolta ed il classe 2002 Iacopo Paniconi.

Ufficializzati 3 acquisti Intanto uscito il calendario del Campionato post-covid di Eccellenza Marche 2020/21 ed alla 1a giornata di domenica 27 settembre il Grottammare sarà ospite dell’Atletico Azzurra Colli. Prima in casa al Pirani domenica 4 ottobre contro laopromossa Biagio Nazzaro.

Sotto i Comunicati apparsi su sito e pagina facebook ufficiali Grottammare calcio sugli ultimi 3 acquisti e sulla 1a amichevole giocata:

“La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica di essersi aggiudicata per la stagione 2020/21 le prestazioni sportive di Daniele Fuglini, difensore classe 2001, Federico Malavolta, difensore classe 2001, Iacopo Paniconi, difensore classe 2002.

Fuglini, Malavolta e Paniconi provengono dal settore giovanile della Fermana Calcio e sono già a disposizione di mister Massimiliano Zazzetta.

La società augura ai nuovi tesserati di poter raggiungere con la maglia biancoceleste i migliori traguardi sportivi”.

AMICHEVOLE NUOVA SANTEGIDIESE- GROTTAMMARE 2-3

Sabato 5 Settembre presso lo stadio comunale di Sant’Egidio alla Vibrata si è tenuta la prima amichevole stagionale per i ragazzi di mister Massimiliano Zazzetta. Buona prova dei biancocelesti che si sono imposti per 3 a 2 contro l’ A.S.D. Nuova Santegidiese 1948, squadra militante nel campionato di Promozione. Il primo test è stato utile per coach Zazzetta e tutto lo staff tecnico per valutare lo status fisico e tattico nel corso della preparazione precampionato. Il risultato a tinte biancocelesti è frutto delle marcature di Tanzi, Cisbani e De Panicis mentre le due realizzazioni della Santegidiese sono targate Capretta e Schinnea.

FORMAZIONE INIZIALE GROTTAMMARE CALCIO 1899: Palanca, Fuglini, Carminucci, Cisbani, Malavolta, Mallus, Tanzi, Traini, Galli, Alighieri, De Panicis. A disposizione: Finori, Novelli, Paniconi, Pierantozzi, Haxhiu, Mancini, Cangiano, Franchi e Rosati. Allenatore Massimiliano Zazzetta.

Questo nel dettaglio il quadro della 1a giornata d’Eccellenza Marche di Domenica 27 settembre 2020 alle ore 15,30:

Atletico Alma Urbino-Sangiustese

Atletico Azzurra Colli-Grottammare

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Atletico Gallo Colbordolo

Forsempronese-Montefano

Jesina-Fabriano Cerreto

Marina-Anconitana

Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte

Vigor Senigallia *-San Marco Servigliano Lorese

Urbania-Atletico Ascoli

*= giocherà le sue gare interne domenicali sempre con inizio alle ore 15.

