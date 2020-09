SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avvicendamento in Riviera.

Il sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto il 7 settembre la visita del nuovo comandante della Capitaneria di Porto capitano di fregata Marco Mancini che assumerà formalmente l’incarico l’11 settembre prossimo.

Mancini, 47 anni, nativo di Fermo, è laureato in giurisprudenza con un Master di II Livello in Studi strategici e Sicurezza internazionale. In passato ha ricoperto diversi incarichi nelle Capitaneria di porto di Ancona, Ravenna e Monfalcone e ha comandato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico. Proviene dallo Stato Maggiore della Difesa.

Il nuovo comandante era accompagnato dal suo predecessore, il capitano di fregata Mauro Colarossi, che prenderà servizio presso la direzione Pesca Marittima del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e che ha ringraziato l’amministrazione comunale “per la collaborazione ricevuta durante il suo mandato”.

Piunti, dal canto suo, ha ringraziato “per l’ottimo lavoro svolto e la collaborazione prestata il comandante Colarossi” ed ha augurato “buon lavoro al subentrante assicurandogli ogni sforzo a garanzia di continuità e cordialità nei rapporti tra le due istituzioni”.

