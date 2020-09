Il prossimo 27 settembre gli associati sono chiamati a coprire due importanti eventi: il 27° Rally Adriatico/ Marche di Cingoli e il 1° Track day & friends in programma presso il kartodromo Dino Ferrari di Porto San Giorgio.

ASCOLI PICENO – L’Asd Ufficiali di Gara Piceni, guidata da Bruno Zazzetti, si avvia alla conclusione di stagione. Dopo la partecipazione ai Rally di Roma capitale e San Marino nei mesi di luglio ed agosto, il prossimo 27 settembre gli associati sono chiamati a coprire due importanti eventi: il 27° Rally Adriatico/ Marche di Cingoli e il 1° Track day & friends in programma presso il kartodromo Dino Ferrari di Porto San Giorgio.

Proprio quest’ultima manifestazione rappresenta una novità e nasce dalla sinergia tra gli Ufficiali Piceni e lo stimato professionista e pilota Stefano Pagani che dice: “Più tecnico degli stradali slalom, meno impegnativo delle salite, più sicuro nelle tipologie del lungo e corto, il track è la dimensione esatta per vivere l’automobile racing con l’espressione più alta per un pilota: la pista. Vivi da pilota, ma non hai il peso di una giornata di gara vera e propria”.

L’Asd Ufficiali Piceni, che collabora con l’ACI ed è affiliata CSAI, nasce nel 2011 per volontà di dieci commissari di gara, con l’intento di raggruppare tutti i giudici presenti sul territorio e rispondere in modo più celere ed efficace alle varie richieste in occasioni di gare e manifestazioni. Attualmente l’associazione conta trenta commissari. Nel corso degli anni l’associazione attualmente guidata da Bruno Zazzetti (commissario con oltre 40 anni di esperienza sul campo) è cresciuta fino ad abbandonare la dimensione provinciale e diventare un punto importante nel panorama automobilistico italiano.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.