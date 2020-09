SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche l’ex segretario del Pd Edward Alfonsi si candida per un posto in consiglio regionale alle elezioni del prossimo 20 1 21 settembre. Di profesisone insegnante ed operatore economico, Alfonsi è laureato in Economia all’università Cattolica di Milano ed era stato votato dai “dem” sambenedettesi come segretario cittadino nell’aprile del 2017 prima dell’addio qualche mese fa.

Alfonsi si candida con la lista “Rinasci Marche” per Mangialrdi Presidente, lista che gode dell’appoggio dei partiti Più Europa, Civici e Verdi.

