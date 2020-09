Buon test per gli uomini di Montero, a segno due volte su rigore con l’attaccante argentino ex Catania e Torino. Il primo tempo si chiude 3-2. Nella ripresa tanti cambi e il sigillo finale lo mette Mirko Antonucci

TRIGORIA – La Samb perde 4 a 2 a Trigoria nell’amichevole disputata questo pomeriggio alle 17 e 30 (diretta Sky canale 202, telecronaca di Maurizio Compagnoni). Il primo tempo si apre col gol del vantaggio dei giallorossi già al 5′ con Veretout, il centrocampista francese ex Fiorentina con gli uomini di Fonseca che trovano già il raddoppio al 10′ con Diego Perotti imbeccato da un gran passaggio dell’armeno ex Arsenal e Dortmund Mkhitaryan.

Al 25′ accorcia le distanze la squadra di Montero con Federico Fazio che atterra Ruben Botta in area: rigore e gol dagli 11 metri di Maxi Lopez. Al 31′ colpisce ancora la Roma: gran bella progressione del giovane spagnolo Gonzalo Villar che serve Mkhitaryan in profondità, il nazionale armeno davanti a Nobile lo castiga: 3-1 per i giallorossi. Prima che si chiuda la prima frazione c’è tempo per il 3 a 2 della Samb però, sempre su rigore. Stavolta è Karsdorp a fare fallo in area e ancora Maxi Lopez batte il quasi omonimo Pau Lopez dagli 11 metri al minto 42.

Nel secondo tempo squadre profondamente rivoluzionate con la Roma che fa scendere in campo tanti Primavera e altri giovani. Proprio uno di questi, Mirko Antonucci firma il 4 a 2 al 64′. Buon test per la Samb contro una delle grandi del calcio italiano, con i rossoblu che hanno fatto intravedere anche buone cose davanti a tratti.

IL TABELLINO

RISULTATO DI ROMA-SAMB: 4-2

FORMAZIONI:

1 TEMPO – AS ROMA (3-4-2-1) pt: Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar, Perotti; Mkhitaryan

All.: Fonseca.

A disposizione: Boer, Astrologo, Simonetta, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli, Antonucci, Riccardi.

2 TEMPO – AS ROMA (4-4-2) st: Boer; Bouah, Trasciani, Morichelli, Seck; Bamba, Simonetta, Astrologo, Ciervo;Antonucci, Riccardi. All. De Rossi.

1 TEMPO – SAMBENEDETTESE (4-4-2) pt: Nobile; Lavilla, Di Pasquale, Biondi, Liporace; Rocchi, Angiulli, Botta, Trillò (30′ Chacon) ; Nocciolini, Maxi Lopez.

All.: Montero.

2 TEMPO – SAMBENEDETTESE (4-4-2) st: Laborda; Lavilla, Biondi, Enrici., Magliulo; Cardoni, Masini, De Ciancio, Chacon; Occhiato, Lescano.

All.: Montero.

A disposizione: Laborda, Chacon, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

Arbitro: Sig. Simone Gallipò di Firenze

Assistente 1: Sig.ra Giulia Tempestilli di Roma 2

Assistente 2: Sig.ra Veronica Vettorel di Latina

Reti: 5′ Veretout, 9′ Perotti, 24′ Maxi Lopez (R), 31′ Mhkitaryan, 42′ Maxi Lopez(R), 67′ Antonucci

