Il torneo “Gazzetta Football League” è articolato in una prima fase modello campionato a livello locale, fasi eliminatorie a livello Provinciale/Regionale e finalissima all’Olimpico di Roma

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Gazzetta Football League sbarca al Centro Sportivo Eleonora di via Ticino a San Benedetto. Si tratta di un torneo di calcetto, che verrà organizzato in tutta Italia e articolato in diverse fasi. E’ un torneo di tipo amatoriale, si potranno iscrivere praticamente tutti a parte alcune limitazioni (esempio i tesserati).

La prima fase è a livello locale distribuito in diverse città con San Benedetto e il Centro Eleonora che sono una delle poche della Regione Marche. Il torneo, in questo primo step è pensato sottoforma di un campionato che durerà dal15 ottobre prossimo al 15 maggio 2021. La seconda fase sarà invece una fase eleiminatoria a livello provinciale/regionale mentre la finalissima si terrà a Roma dentro lo stadio Olimpico.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.