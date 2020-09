Qui tutte le notizie di ieri, 4 settembre

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 05092020 ore 18

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

14 ricoverati in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 05092020 ore 12

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1639 tamponi: 865 nel percorso nuove diagnosi e 774 nel percorso guariti.

I positivi sono 32 nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, uno in provincia di Ascoli, uno in provincia di Fermo e uno fuori regione.

Nel Piceno si tratta di un caso ad Acquaviva, come confermato dal sindaco Pierpaolo Rosetti nel tardo pomeriggio del 4 settembre in una nota: “Registrato un nuovo caso ad Acquaviva Picena ed una quarantena. Attivati tutti i servizi. Situazione monitorata dalle Autorità sanitarie e dal Comune”.

Sui casi diffusi oggi, si tratta di 21 rientri dall’estero (Kosovo, Albania, Moldavia, Afghanistan), contatti in ambiente domestico asintomatici, soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 05092020 ore 9 revAS

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.