SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco il quadro completo del calciomercato del Girone B di Serie C, per vedere come le avversarie della Samb si stanno rinforzando in vista del prossimo campionato 2020/21. Lo stop delle trattative, è fissato per il 5 ottobre, dunque i club hanno ancora a disposizione un mese per mettere a segno altri colpi in entrata o in uscita, tenendo sempre d’occhio la folta lista degli svincolati. Di seguito, tutti i trasferimenti squadra per squadra:

Carpi FC

Acquisti:

Michael Venturi (CC Fermana), Bachir Manè (DC Fermana), Mattia Saporetti (P Alfonsine), Alex Rolfini (P AJ Fano).

Cessioni:

Nicola Mascolo (Por Delta PT), Enrico Pezzi (TS Vis Pesaro), Mattia Soragna (DC Ambrosiana), Tommaso Nobile (Por Pro Vercelli), Lorenzo Simonetti (CC Parma), Vincenzo Tommasone (TQ Inter) Giorgio Mantini (CC Fermana), Andrea Magrini (TD Chievo).

Cesena

Acquisti:

Davide Petermann (M Vibonese), Michele Colloco (CC Rende), Giacomo Satalino (POR Sassuolo), Giuseppe Aurelio (TS Sassuolo U19), Yaya Jassey (AS Savignanese), Francesco Campagna (CC Foggia), Younes El Bouhali (CC Mezzolara), Andrea Zammarchi (AD Campobasso), Fabio Corigliano (TQ Forlì), Marco Dell’Aquila (TS Sangiustese), Tommaso Leon Bernardi (P Savignanese), Matteo Pantaleoni (P Jesina), Giacomo Zecca (AS Padova).

Cessioni:

Giuseppe Zampano (CC Reggiana), Matteo Pantaleoni (P AJ Fano), Simone Lo Faso (TQ Lecce), Domenico Franco (CC Francavilla), Marco Dell’Aquila (TS Crema), Fabrizio Brignani (DC Bologna), Karlo Butic (P Torino), Giuseppe Borello (AD Crotone), Alessio Zerbin (AS Napoli), Alessandro Brunetti (DC Forlì), Federico Giraudo (TS Torino), Ivan De Santis (DC Virtus Entella), Salvatore Caturano (P Virtus Entella).

Alma Juventus Fano

Acquisti:

Matteo Pantaleoni (P Cesena), Vittorio Vigolo (P Virtus Bergamo), Gabriel Meli (POR Empoli), Andrea Giorgini (DC Ascoli U19).

Cessioni:

Manuel Ricciardi (TD Ascoli U19), Aniello Viscovo (POR Crotone), Riccardo Gatti (DC Atalanta), Niccolò Tofanari (TD Ascoli U19), Edoardo Tassi (P Ascoli), Alex Rolfini ( P Carpi).

Feralpisalò

Acquisti:

Loris Bacchetti (DC Gubbio), Lorenzo Gavioli (CC Inter), Giorgio Brogni (TS Atalanta U19), Ludovico D’Orazio (AS Roma), Caio De Cenco (P Pontedera), Antrea Petrucci (AD Fermana).

Cessioni:

Andrea Caracciolo (P Lumezzane), Simone Pesce (CC Lumezzane), Giovanni Arrighi (Por Nibbiano), Luca Magnino (CC Pordenone), leonardo Moraschi (P Ambrosiana), Daniele Spezia (Por Legnano), Davide Mordini (TS Fermana), Pasquale Maiorino (TQ Livorno), Daniele Altobelli (CC Salernitana), Fabio Eguelfi (TS Atalanta), Luca Miracoli (P Como).

Fermana

Acquisti:

Alessio Ruçi (CC Tolentino), Adriano Esposito (DC Recanatese), Davide Mordini (TS Feralpisalò), Luca Cremona (P Svincolato), Walter Guerra (TS Picerno), Armin Nasic (CC Montegiorgio), Alessio Nepi (P Jesina), Giorgio Mantini (CC Carpi).

Cessioni:

Roberto Grieco (CC Recanatese), Antonio Bacio Terracino (AD Sambenedettese), Gabriele Zerbo (AS Foligno Calcio), Massimo D’Angelo (AS Picerno), Luca Ricciardi (CC Rimini), Gianluca Esposito (M Cavese), Andrea Petrucci (AD Feralpisalò), Fabio Alagna (P Parma), Luigi Liguori (AD Napoli), Michael Venturi (CC Carpi), Luca Gemello (POR Torino), Samuele Neglia (AS Bari), Giuseppe Esposito (DC Napoli).

Gubbio FC

Acquisti:

Manuel Ferrini (DC Sicula Leonzio), Giovanni Formiconi (TD Triestina), Cristian Pasquato (TQ Campodarsego), Miguel Sainz-Maza (AS Cavese), Maximiliano Uggè (DC Gozzano), Lorenzo Migliorelli (TS Atalanta), Tommaso Lucchietti (POR Torino), Andrea Conti (M Bastia), Alessandro Sbaffo (CC Arzignano).

Cessioni:

Loris Bacchetti (DC Feralpisalò), Camillo Tavarnelli (AS Cittadella), Enrico Zanoni (TS Atalanta), Federico Ravaglia (POR Bologna), Alessandro Zanellati (POR Torino), Marco Meli (AD Fiorentina), Erald Lakti (CC Fiorentina), Edgaras Dubickas (P Lecce).

Imolese

Acquisti:

Emanuele Torrasi (CC Milan U19), Alessandro Siano (POR Juventus U23), Gregorio Morachioli (AS Pistoiese), Matteo Angeli (TD Milan U19), Alessandro Masala (CC Torres), Alessandro Polidori (P Siena), Danilo Giacinto Ventola (P Ascoli U23), Alessandro Provenzano (Sicula Leonzio).

Cessioni:

Tommaso Tentoni (CC Seregno), Alessandro Garattoni (TD Crotone), Lorenzo Veleau (TS Roma), Luca Maniero (CC Cittadella), Isnik Alimi (CC Atalanta), Pio Schiavi (TD Napoli), Andrea Ferretti (P Triestina), Luca Scarlino (TQ Spezia U19), Lorenzo Adorni (TD Vis Pesaro).

FC Legnago Salus

Acquisti:

Kevin Magri (DC Avezzano), Mattia Falchetto (CC Caldiero), Nicola Talamo (P Corigliano), Lorenzo Persichini (P Monterosi), Simone Sorgente (P Nocerina), Giacomo Drago (POR Novara), Riccardo Meneghini (TD Este), Edoardo Colombo (POR Juventus U19), Armando Perna (DC Modena), Daniele Spezia (POR Feralpisalò).

Cessioni:

Vincenzo Barone (TQ Delta PT), Sasa Cicarevic (TQ Cjarlins Muzane), Dumitriu Derman (TD Dacia), Antonio Broso (P Foligno Calcio), Maluel Enzo (POR Arzignano), Francesco Contri (DC Ciliverghe), Simone Sorgente (P Vastese).

Mantova

Acquisti:

Vincenzo Silvestro (CC Verona), Urban Zibert (CC Reggina), Davide Bianchi (TD LR Vicenza), Riccardo Tosi (Por Verona U19), Claudio Zappa (TS Juventus U23), Gianmaria Zanandrea (Por Juventus U23), Matteo Gerbaudo (CC Foggia), Giuseppe Palmiero (DC Lentigione), Matteo Pinton (TD Verona), Alessio Milillo (DC Lecco), Alessio Militari (CC Bologna U23), Leonardo Mazza (M Bologna U23), Andrea Tozzo (Por Ternana), Rayyan Baniya (DC Verona).

Cessioni:

Emanuele Anastasia (AS Fanfulla), Cristian Altinier (P Arzignano), Anass Serbouti (TD Fanfulla), Manuel Musiani (TD Mezzolara), Luigi Scotto (P Latte Dolce), Nicolò Pavan (TS Gozzano), Giuseppe D’Iglio (M Piacenza).

Matelica

Acquisti:

Davide Seminara (TS Pianese), Davide Balestrero (CC Arzignano), Edoardo Coluccia (POR Casarano Gio.), Alessio Martorel (POR Muravera), Filippo Franchi (AS Chieti), Matteo Bachini (DC Sicula Leonzio), Simone Rossetti (P Modena), Alessandro Di Renzo (TS Ternana U19), Federico Pizzutelli (M Vastese), Edoardo Baraboglia (DC Montegiorgio), Lorenzo Celentano (TD Teramo), Matteo Cardinali (POR Roma U19), Emilio Volpicelli (AD Salernitana).

Cessioni:

Kajus Urbietis (POR Latte Dolce), Marco Croce (M Chieti), Gianluca Bugaro (AD Pineto), Andrea Massetti (CC Rimini), Niccolo Pupesachi (DC Rimini).

Modena

Acquisti:

Riccardo Gagno (POR Ternana), Tiziano Tulissi (AD Atalanta), Fabio Gerli (M Siena), Daniele Mignanelli (TS Carrarese), Andrea Chiossi (POR Roma U18), Luca Castiglia (CC Salernitana), Antonio Pergreffi (svincolato), Pietro Messori (CC Correggese).

Cessioni:

Andrea Boscolo Papo (M Adriese 1906), Bruno Gomes (P Paranà), Simone Rossetti (P Matelica), Armando Perna (DC Legnano), Carlo Ferrario (P Giana Erminio).

Padova

Acquisti:

Jefferson (P Monopoli), Gianmarco Vannucchi (POR Salernitana), Joel Baraye (TS Virtus Entella), Simone Della Latta (CC scvincolato), Daniele Paponi (P svincolato), Pierp Burigana (POR Luparense), Luca Moro (P Genoa U19), Othman Chajari (CC Este), Jacopo Finessi (TQ Legnago), Cherif Karamoko (CC Adriese 1906), Riccardo Serena (M Rieti), Benjamin Mokulu (P Ravenna), Davide Merelli (POR Rieti),

Cessioni:

Filippo Bacchin (POR Luparense), Manuel Daffara (TD Virtus Verona), Riccardo Galli (POR svincolato), Daniele Capelli (DC svincolato), Nicolò Cherubin (DC svincolato), Paolo Frascatore (TS svincolato), Antonini Culina (AS svincolato), Emil Hallfredsson (CC svincolato), Gabriel Nunes (M svincolato), Denilson Gabionetta (AD svincolato), Stefano Minelli (POR svincolato).

Perugia

Acquisti:

Gianluca Di Chiara (TS Benevento), Andrea Bianchimano (P Catanzaro), Salvatore Monaco (DC Cosenza), Marco Moscati (CC Trapani), Jacopo Manconi (TQ Giana Erminio).

Cessioni:

Slobodan Rajkovic (DC Loko Mosca), Giuseppe Barone (AS svincolato), Marco Albertoni (POR svincolato).

Piacenza

Acquisti:

Matteo Bruzzone (DC Fiorenzuola), Andrea Corbari (CC Fiorenzuola), Francesco Maio (P Porto S’Elpidio), Alex Pedone (CC Pro Patria), Giuseppe D’Iglio (M Mantova), Giorgio Siani (P Savona), Gabriele Daniello (TD Licata), Kayro Flores Heatley (TQ Arzignano), Thomas vettorel (POR Savona), Michele Villanova (TQ Virtus Bergamo), Giorgio Losa (CC Atalanta U19), Roberto Saputo (DC Bologna U19), Elia Visconti (TS Bologna U19), Lorenzo Babbi (P Spal U19).

Cessioni:

Manuel Giandonato (CC Olbia), Filippo Ansaldi (POR Aglianese), Simone Franchini (CC svincolato), Alessandro Castellana (DC svincolato), Riccardo Bertozzi (POR svincolato).

Ravenna

Acquisti:

Christian Shiba (TD Sassuolo U19).

Cessioni:

Alfonso Selleri (CC Mezzolara), Cristian Cauz (DC Lecco), Alex Sirri (DC Picerno), Carlo Martorelli (CC Salernitana), William Jidayi (DC svincolato), Shaka Mawuli (CC svincolato), Andrea Spurio (POR svincolato).

Sambenedettese

Acquisti:

Antonio Bacio Terracino (AD Fermana), Maxi Lòpez (P Crotone), Simone Lavilla (TD Cittanovese), Rubèn Botta (TQ Defensa), Leonardo Caruso (POR Francavilla), Dario D’Ambrosio (TD Siena), Andrea Scrugli (TD Triestina), Facundo Lescano (P Sicula Leonzio), Luca Pesce (P Torino U18), Tommaso Nobile (POR Pro Vercelli), Agustìn Occhiato (TQ Almirante Brown), Patrick Enrici (DC Torino U19), Manuel Nocciolini (P Parma), Esteban Goicoechea (DC Bangor City), Francesco Serafino (TQ Bangor City), Santiago Chacòn (TQ Bangor City), Gonzalo Laborda (POR Bangor City), Patrizio Masini (CC Genoa U19).

Cessioni:

Marco Piredda (CC Carbonia), Luca Gelonese (CC Vis Pesaro), Alessio Di Massimo (AS Triestina), Mirko Miceli (DC Avellino), Francesco Rapisarda (TD Triestina), Riccardo Malandruccolo (P svincolato), Diego Cenciarelli (CC Puteolana), Francesco Grandolfo (AD svincolato), Andrea Gemignani (TS svincolato).

Sudtirol

Acquisti:

Raphael Odogwu (P Virtus Verona), Giacomo Poluzzi (POR Francavilla), Nermin Karic (CC Genoa), Mauro Semprini (P Pontedera), Hamza El Kaouakibi (TD Bologna), Marco Curto (DC Empoli), Matteo Rover (AD Inter), Leonardo Greco (CC svincolato).

Cessioni:

Tommaso Morosini (CC Monza), Mirco Petrella (AD Triestina), Luca Berardocco (M Juve Stabia), Mario Ierardi (TD Lanerossi Vicenza), Eljon Toci (P Fiorentina U19), Vittorio Fabris (CC svincolato).

Triestina

Acquisti:

Vincenzo Sarno (AD Catania), Mirco Petrella (AD Sudtirol), Alessio Di Massimo (AS Sambenedettese), Reda Boultam (TQ Cremonese), Raffaese Ioime (POR Potenza), Alessandro Ligi (DC Carpi), Francesco Rapisarda (TD Sambenedettese), Leonardo Gatto (AS Virtus Entella), Giuseppe Rizzo (M svincolato).

Cessioni:

Giovanni Formiconi (TD Gubbio), Matteo Gubellini (POR Calvina), Andrea Scrugli (TD Sambenedettese), Alessandro Malomo (DC svincolato), Alberto Salata (CC svincolato).

Virtus Verona

Acquisti:

Filippo Pittarello (P Luparense), Andrea Delcarro (CC Calvina), Lorenzo Lonardi (CC Ambrosiana), Filippo Zambelli (CC ASD Sona Calcio), Nicola Danieli (M Chievo), Manuel Daffara (TD Padova), Simone Bentivoglio (CC Siena), Marco Amadio (CC Campodarsego), Matteo Manfroni (TD Ambrosiana), Mattia Pessot (DC Tamai), Antonio Pinto (DC Casale), Enrico Manconi (TQ Chievo U19), Andrea Carlevatis (AD San Luigi).

Cessioni:

Jacopo Rossi (DC Caldiero), Daniel Onescu (CC Paganese), Paolo Sammarco (CC Arzignano), Ciro Sirignano (DC Paganese), Raphael Odogwu (P Sudtirol).

Vis Pesaro

Acquisti:

Ettore Marchi (P Monza), Alessandro Eleuteri (CC Atalanta), Kevin Cannavò (P Empoli), EnricoPezzi (TS Carpi), Luca Gelonese (CC Sambenedettese).

Cessioni:

Davide Voltan (TQ Reggiana), Alberto Rubbo (CC Luparense), Lorenzo Paoli (M Pineto), Adnan Golubovic (POR Sloboda Tuzla), Tomas Malec (P FK Senica).

