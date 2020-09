SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di lunedì 7 alle 6 di martedì 8 settembre, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Benedetto del Tronto.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla demolizione del cavalcavia al km 277+097, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22 di lunedì 7 alle 6 di martedì 8 settembre;

-dalle 22 di mercoledì 9 alle 6 di giovedì 10 settembre.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita alla stazione di Porto Sant’Elpidio, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione di Fermo Porto San Giorgio;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fermo Porto San Giorgio, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, con rientro sulla A14, alla stazione di Porto Sant’Elpidio.

