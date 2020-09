In diretta da Trigoria domani 5 settembre ore 17 e 30 sul canale 202. Il giornalista sambenedettese non commentava i “suoi” rossoblu da quasi 15 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’amichevole di domani pomeriggio a Roma, Trigoria, fra Samb e As Roma in programma alle 17 e 30 sarà trasmessa in diretta su Sky, canale 202.

Curiosamente a fare la telecronaca della partita sarà il giornalista sambenedettese Doc Maurizio Compagnoni che non commentava in tv la “sua” Samb dal lontano dicembre 2005 quando per l’ultima volta fece la telecronaca dei rossoblu in un Genoa-Samb finito 1-0 per il Grifone in C1.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.