GROTTAMMARE – Una segnalazione è giunta nella nostra redazione, nella mattinata del 4 settembre.

Una nostra lettrice, Sara Marconi Sciarroni, dichiara: “Ci hanno rubato l’auto, alle prime ore di oggi, una Ford Mondeo, parcheggiata in via Valtesino vicino al semaforo dove si trova il negozio La Cornice. Purtroppo in questa zona non è la prima volta che si sentono di casi del genere”.

La lettrice si è rivolta ai carabinieri per la denuncia: “I militari hanno segnalato l’entrata della vettura alle 4.30 al casello di Grottammare in direzione sud ma al momento non si conosce la destinazione”.

Infine viene fatta una richiesta: “Oltre alla pubblicazione dell’articolo, lancio un appello a tutti coloro che potrebbero aver visto il nostro mezzo, targa EY267LM, chiunque abbia visto qualcosa può contattare le Forze dell’Ordine al 112 e al 113. Spero proprio non sia troppo tardi per ritrovarla. Aiutateci, grazie”.

