Qui tutte le notizie di ieri, 3 settembre

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1538 tamponi: 717 nel percorso nuove diagnosi e 821 nel percorso guariti.

I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Ascoli Piceno.

Questi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Romania e Albania), 7 contatti in ambiente domestico asintomatici, 2 contatti di vita in ambiente non domestico e 2 casi in fase di verifica.

