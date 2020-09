Ecco in cosa consistono

MONTEPRANDONE – Doppio intervento di riqualificazione nel tratto urbano della Salaria a Centobuchi.

La ditta Almacis sta realizzando nuove caditoie che miglioreranno la rete di smaltimento acque meteoriche. Si tratta di lavori programmati nell’ambito del progetto Aree Urbane Degradate redatto dal Comune di Monteprandone che, oltre a creare quattro nuovi parchi, prevede anche la riqualificazione di via De Gasperi.

Si stanno effettuando, inoltre, i lavori di asfaltatura di tutta la Salaria. Gli interventi dureranno qualche giorno.

“Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disagi e invitiamo tutti, ove possibile, a utilizzare strade alternative per spostarsi nel tratto cittadino” afferma il sindaco Sergio Loggi in una nota.

