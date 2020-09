GIULIANOVA – Controlli in provincia di Teramo in questi giorni.

Nel mirino delle Forze dell’Ordine il rispetto delle norme anti-Coronavirus.

A Giulianova sono state accertate alcune infrazioni.

Dall’Arma teramana affermano: “Un dipendente di uno chalet è stato sorpreso senza mascherina mentre portava da bere al Dj e, analogamente, il titolare è stato multato poiché le persone presenti si divertivano ballando nonostante il divieto di intrattenimenti danzanti dalle 18. alle 6 del mattino, così come stabilito dal Ministero della Salute con il decreto del 16 agosto scorso, finalizzato al contenimento della pandemia da Covid”.

In azione i carabinieri della Compagnia di Giulianova, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo. Dall’Arma non è stato comunicato il nome del locale in questione.

