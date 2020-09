FERMO – Oltre a confermare la presenza delle Forze dell’Ordine e della legalità nella zona di Fermo, è stato rintracciato in questi giorni, grazie al fiuto del cane della Guardia di Finanza un giovane cittadino italiano in possesso di marijuana che dichiarava di detenere per uso personale. In azione anche la Polizia di Stato.

“Il ragazzo, già segnalato in precedenza per il consumo di sostanze stupefacenti veniva segnalato alla locale Prefettura e la droga sequestrata” fanno sapere dalla Questura fermana.

