ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Si è verificato un decesso avvenuto presso la clinica di Malattie Infettive dell’AAOOR Torrette di Ancona. Il Gores: “Si tratta di una donna di 93 anni, di Potenza Picena, che presentava patologie pregresse e positiva dal 15 agosto come accertato dal programma di screening percorso sanitario”.

Erano mesi che la regione non registrava decessi.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 03092020 ore 18

ORE 15.30 Covid, Abruzzo: 24 casi nelle ultime 24 ore, 2 nel Teramano. Zero decessi

ORE 15 Lavoro nero e norme anti-Covid non rispettate: grossi guai per uno stabilimento del Teramano

ORE 14.30 Serata con Dj in uno chalet del Teramano nonostante il divieto anti-Covid: titolare multato

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

14 ricoverati, uno in Terapia Intensiva.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 03092020 ore 12

ORE 13.30 Covid, 200 mila euro di contributi per le famiglie numerose nelle Marche. L’avviso

ORE 10.30 Trasporto scolastico: i sindacati chiedono garanzie alla Regione

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1765 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 719 nel percorso guariti.

I positivi sono 21 nel percorso nuove diagnosi: 9 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Ascoli Piceno e uno fuori regione.

Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri dall’estero (Albania), 8 contatti in ambiente domestico e 3 casi in fase di verifica.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 03092020 ore 9 revAS

ORE 9.30 Mercato immobiliare al tempo del Covid, tante le tematiche sviluppate

