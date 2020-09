MILANO – Era già nell’aria, ma non era ancora arrivata la notizia ufficiale. La pattinatrice di figura Valentina Marchei si è presa del tempo per riflettere, poi, l’altra sera, in un post su Instagram ha annunciato la fine della sua carriera agonistica, una carriera che l’ha portata a rappresentare per ben due volte l’Italia alle Olimpiadi: a Sochi 2014 nel singolo, a Pyeongchang 2018 in coppia artistico con Ondrej Hotarek.

Due specialità diverse, dunque, per un’atleta unica, che ha fatto dell’espressività e della versatilità i suoi punti di forza, fuori e dentro la pista di ghiaccio. Valentina Marchei, da qualche anno in Aeronautica Militare, oltre ad aver vinto cinque titoli italiani e ad aver preso parte ai Giochi olimpici e a numerose rassegne continentali ed europee, dove ha sempre difeso egregiamente i colori italiani, si è sempre distinta per la passione, la grinta e l’intensità con cui ha calcato i campi gara più importanti del mondo.

Caratteristiche che non ha mai perso, anche quando si è presa uno stop dalle competizioni per partecipare a “Holiday on Ice”, uno degli show più prestigiosi di pattinaggio sul ghiaccio, che nel 2018 – proprio l’anno di Valentina – ha compiuto 75 anni di storia. E quando è stata chiamata a cimentarsi in gag, video e attività non strettamente connesse con il pattinaggio di figura. Basti pensare che Valentina è una star sui social e non manca mai di deliziare i suoi fan con contenuti divertenti e interessanti sulla sua vita di tutti i giorni.

Vi lasciamo con le sue parole che hanno commosso lo sport italiano e internazionale e con il ringraziamento per tutte le emozioni che Valentina Marchei ci ha trasmesso come appassionati, tifosi, italiani e, perché no, marchigiani. Valentina è infatti figlia di Marco Marchei, il maratoneta di Castignano che ha rappresentato l’Italia ai Giochi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984, e ogni anno viene in vacanza a San Benedetto, anche solo per un week-end.

Grazie Valentina!

