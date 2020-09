SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Giunta comunale di San Benedetto, nella seduta di ieri 1° settembre, ha deliberato la concessione della gratuità del servizio di trasporto, mediante due autobus, degli alunni iscritti alla scuola Ragnola che dovranno svolgere le attività didattiche presso il plesso di via Dei Lauri e di 48 alunni che dalla scuola secondaria “Manzoni” di via Ferri dovranno recarsi quotidianamente alla “Sacconi”.

I plessi di Ragnola e della Manzoni non potranno infatti essere utilizzati per il prossimo anno scolastico: la scuola di Ragnola non ha spazi sufficienti per garantire le attività didattiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid e dunque le attività didattiche si svolgeranno nella scuola di via dei Lauri appositamente riaperta ed attrezzata. Il plesso Manzoni è invece interessato dai lavori di adeguamento normativo generale e, pertanto, le attività didattiche di due classi saranno svolte presso la “Sacconi”.

I genitori degli studenti interessati devono comunque presentare domanda rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricando la modulistica dal sito www.comunesbt.it (sezione “Altri avvisi pubblici”).

