MONTEPRANDONE – Si ricorda a Monteprandone che entro il 30 settembre 2020 si deve pagare la prima delle tre rate della Tari, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Nei prossimi giorni i contribuenti riceveranno una comunicazione contenente l’avviso di pagamento per l’importo dovuto e il modello F24 per il versamento alle Poste o in banca.

Le successive due rate scadranno il 30 novembre e il 31 dicembre. Per chi volesse, è possibile anche saldare il tributo in un’unica soluzione entro il 30 settembre.

Maggiori informazioni possono essere richieste allo Sportello Tari di Picenambiente presso la Delegazione comunale aperto nei seguenti giorni e orari il martedì dalle 10 alle 13:30 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30 oppure telefonicamente, in orario di sportello, ai numeri 0735.710822 oppure 3423465030 oppure via email tari.monteprandone@picenambiente.it.

