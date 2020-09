Negli ultimi anni è stato uno dei più importanti tasselli delle giovanili del Grifone guadagnandosi anche le chiamate in Nazionale Under 16 e Under 17. Già aggregato agli ordini di Montero, ha sostenuto ieri il primo allenamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb ha preso in prestito dal Genoa uno dei prospetti della primavera del Grifone, il centrocampista Patrizio Masini. Centrocampista centrale d’interdizione, Masini è già aggregato alla squadra e ieri ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di mister Paolo Montero.

Nato a La Spezia ma cresciuto fin dagli 11 anni nel settore giovanile del Genoa, il 19 enne (è un classe 2001) è stato uno dei leader delle giovanili rossoblu in questi anni guadagnandosi anche le convocazioni in Nazionale Under 16 e Under 17.

