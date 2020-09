Il 14 settembre scatta ufficialmente la stagione del settore giovanile: 2 mesi di corsi gratuiti per i vecchi tesserati e 15 giorni gratis per i nuovi.

MONTEPRANDONE – L’Handball Club Monteprandone riparte con i corsi annuali, iniziando dal settore giovanile.

Tesseramenti aperti per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni, comprese bambine e ragazze: si parte lunedì 14 settembre (in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid). In via di definizione il quartier generale dell’HC, visto che il palazzetto di via Colle Gioioso sarà inutilizzabile fino a fine ottobre per i lavori di rifacimento del tetto.

Di sicuro la società dei fratelli Roberto e Pierpaolo Romandini manterrà la promessa fatta durante il lockdown primaverile: 2 mesi di corsi gratuiti per i vecchi tesserati e 15 giorni gratis per i nuovi. Insomma, un bell’incentivo per chi intende avvicinarsi per la prima volta alla pallamano.

I corsi annuali dell’HC sono patrocinati dal Comune di Monteprandone e dalla FIGH. Per info: 393/9168951 o 329/1092055.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.